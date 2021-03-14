أتعرض لتهديدات.. موديل إعلان محمد رمضان يكشف كواليس صادمة عن الانفجار

كشف الموديل يوسف عمر، كواليس إصابته خلال تصوير اعلان للفنان محمد رمضان.





وقال ، خلال اتصال هاتفي ببرنامح "ET بالعربي"، إن المشهد يتضمن تصوير مشاهد متفجرات ومفرقعات ، ولكنه لم يكن يتخيل أن الامر بهذه الخطورة.





وأشار إلى أن عصام الوريث الذي وضع القنبلة اسفله؛ لم يخبره بخطورتها، وتركه دون ان يؤمّنه بملابس مناسبة.





واوضح انه عندما قالوا اكشن؛ تاخر ثانية في القفز ، وانفجرت القنبلة، لافتا الي انه اذا كان قد قفز في وقتها؛ لنفجرت به بشكل كامل.





واشار الي انه بعد انفجار القنبلة لم يكن يرى او يسمع شيئا، ولا يزال حتى الان لديه مشكلة في السمع، لافتا إلى انهم نقلوه الي المستشفى، واخبره الطبيب انها حروق من الدرجة الاولى، وورم والتهاب في جدار الخصية.



