أخبار التوك شو .. عوض تاج الدين يكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثالثة لـ كورونا.. الإسكان: العاصمة الإدارية حل لاستيعاب الزيادة السكانية

تناولت أخبار التوك شو أبرز القضايا والملفات الخارجية والداخلية خلال الساعات الماضية نرصدها فى التقرير التالى:
مستشار الرئيس لـ الصحة يكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثالثة لكورونا.. فيديو
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، حقيقة دخول مصر موجة ثالثة لفيروس كورونا.
سيعود لمنزله خلال ساعات.. رئيس لجنة مكافحة كورونا: مسحة وائل الإبراشي سلبية
أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن حالة الإعلامي وائل الإبراشي بعد الإصابة بفيروس كورونا، في تحسن مستمر، وأنه تعافى نهائيًا من الفيروس، وتحولت المسحة من إيجابية لسلبية.
الإسكان: سعر متر أراضي الأبراج وصل لـ 22 ألف جنيه بالعاصمة الإدارية .. فدييو
كشف المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، عن أسعار متر الأرض في العاصمة الإدارية الجديدة قبل وبعد البدء في التطوير.
رئيس مكافحة كورونا: الترويج لخطورة اللقاحات فى مصر أكاذيب وشائعات
أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن هناك جرعات كافية من لقاح فيروس كورونا بعبوات كثيرة، حيث إن العبوات ستكفي كل مواطن سجل للحصول على اللقاح عبر صفحة وزارة الصحة.
دار الإفتاء تحسم الجدل المثار عن تطبيق تحريك صور الموتى.. فيديو
قال الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تطبيق تحريك الصور المنتشر خلال هذه الفترة، تحكمه قاعدة واضحة وهي الاستخدام الأخلاقي الآمن للتكنولوجيا ،موضحا أن التكنولوجيا قد نستخدمها في أغراض مختلفة منها الترفيه والتعليم وكلها أمور مباحة من الناحية الشرعية.
كشفت الفنانة لبنى ونس، تطورات حالة ابنها الفنان الشاب يوسف عمر بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال تصوير الإعلان الخاص بالفنان محمد رمضان، مرددة:" أنا ما عنديش مشكلة مع محمد رمضان ولكن أوجه له عتاب أن ابني كان هيموت في الإعلان بتاعه وتركه دون أن يطمئن على حالته الصحية، ولكن مشكلتي الحقيقية مع مصمم المعارك عصام الوريث".
قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه هناك مخططا استراتيجيا للتنمية العمرانية على مستوى مصر حتى عام 2052.
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفترة القادمة ستشهد قفزة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، معقبا: "اتوقع أن الفترة القادمة ستشهد قفزات في أرقام الإصابات بكورونا.. فيه حالة شجاعة تصل لحد الحماقة بين الناس".
علق الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، على شائعات تهجير سكان مناطق القاهرة الأثرية، قائلا:" الهدف ليس هدم البيوت ولكن التطوير".
كشف الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في مسألة ستر أصحاب المعاصي خاصة وأنه تم تداول هذا الأمر بعد واقعة متحرش المعادي