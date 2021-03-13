أخبار التوك شو .. عوض تاج الدين يكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثالثة لـ كورونا.. الإسكان: العاصمة الإدارية حل لاستيعاب الزيادة السكانية

تناولت أخبار التوك شو أبرز القضايا والملفات الخارجية والداخلية خلال الساعات الماضية نرصدها فى التقرير التالى:

مستشار الرئيس لـ الصحة يكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثالثة لكورونا.. فيديو

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، حقيقة دخول مصر موجة ثالثة لفيروس كورونا.





سيعود لمنزله خلال ساعات.. رئيس لجنة مكافحة كورونا: مسحة وائل الإبراشي سلبية

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن حالة الإعلامي وائل الإبراشي بعد الإصابة بفيروس كورونا، في تحسن مستمر، وأنه تعافى نهائيًا من الفيروس، وتحولت المسحة من إيجابية لسلبية.

الإسكان: سعر متر أراضي الأبراج وصل لـ 22 ألف جنيه بالعاصمة الإدارية .. فدييو

كشف المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، عن أسعار متر الأرض في العاصمة الإدارية الجديدة قبل وبعد البدء في التطوير.

رئيس مكافحة كورونا: الترويج لخطورة اللقاحات فى مصر أكاذيب وشائعات

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن هناك جرعات كافية من لقاح فيروس كورونا بعبوات كثيرة، حيث إن العبوات ستكفي كل مواطن سجل للحصول على اللقاح عبر صفحة وزارة الصحة.

دار الإفتاء تحسم الجدل المثار عن تطبيق تحريك صور الموتى.. فيديو

قال الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تطبيق تحريك الصور المنتشر خلال هذه الفترة، تحكمه قاعدة واضحة وهي الاستخدام الأخلاقي الآمن للتكنولوجيا ،موضحا أن التكنولوجيا قد نستخدمها في أغراض مختلفة منها الترفيه والتعليم وكلها أمور مباحة من الناحية الشرعية.



