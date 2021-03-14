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شاهد.. لحظة اقتحام الشرطة الروسية منتدى للمعارضة واعتقال العشرات

الأحد 14/مارس/2021 - 08:04 ص
اقتحام الشرطة الروسية
اقتحام الشرطة الروسية منتدى للمعارضة
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محمد القاضي
أذاعت فضائية "يورو نيوز"، لحظة اقتحام الشرطة الروسية لمنتدى سياسي للمعارضة في موسكو، واعتقال العشرات.

وأوضحت "يورو نيوز"، أن الشرطة الروسية أوقفت نحو مئتي شخص بين نشطاء سياسيين وأعضاء مجالس بلدية خلال مشاركتهم في منتدى للمعارضة في موسكو، وذلك في توقيت تقود فيه السلطات حملة قمع مشددة ضد معارضي الكرملين قبل أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر.

وأشارت "يورو نيوز"، أن عملية الدهم التي استهدفت مؤتمرا كانت تقيمه المعارضة تحضيرا للانتخابات البرلمانية المقبلة تأتي بعدما حُكم على أليكسي نافالني، أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالحبس لمدة عامين ونصف العام، وتوقيف أكثر من عشرة آلاف متظاهر في مختلف أنحاء البلاد.

وتابعت أنه غالبا ما تعمد الشرطة الروسية إلى تفريق احتجاجات المعارضة، إلا أن توقيف أعضاء في المجالس البلدية خلال مؤتمر في موسكو يعد خطوة غير مسبوقة.

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