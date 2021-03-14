إيجارها جنيه واحد في الشهر .. محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل شقة الدكتور محمود سامي.. فيديو

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن الدكتور محمود سامي، يمثل أيقونة الطب في المحافظة، بالإضافة إلى أنه بطل من الأبطال الذين واجهوا إصابات فيروس كورونا، ولا زالوا يواجهون الجائحة.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار " المذاع علي قناه " النهار ": أعطينا الدكتور محمود سامي، شقة، لمدة 25 سنه، قابلة للتجديد،وإيجارها رمزي، قيمته جنيها واحدا، وتقع في منتصف محافظة كفر الشيخ، وهو من قام باختيار موقعها هو أسرته، من بين الاختيارات التي عُرضت عليهم.
وأوضح محافظ كفر الشيخ: :الشقة التي حصل عليها الدكتور محمود، كانت استراحة لاحد وكلاء الوزارة، وهو من قام باختيار الموقع" مؤكدا أن المحافظة رفعت كفائة الشقة الممنوحة له.