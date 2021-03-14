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أخبار العالم

نشرة أخبار العالم: القصة الكاملة لوفاة 7 مصابين بكورونا بسبب نقص الأكسجين في الأردن.. وسلاح الجو السعودي يحلق فوق البحر المتوسط

الأحد 14/مارس/2021 - 01:32 ص
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث الهامة، وحرص موقع 'صدى البلد' على متابعتها على مدار الساعة ونرصد أبرزها فيما يلي:


أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية  قرارا عاجلا بسبب فيروس كورونا المستجد حيث يقضي بمنع استيراد الخيل من بعض الدول الموبوءة. 


وصلت ‏طائرات القوات الجوية الملكية السعودية  إلى ‎اليونان للمشاركة في تمرين عسكري. 

ومن المقرر أن تنفذ ‏القوات الجوية الملكية السعودية واليونانية  تمرينا في جزيرة تكريت بالبحر المتوسط بحسب صحيفة عكاظ السعودية.


أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، اليوم السبت، بإقالة مدير مستشفى السلط الجديد الدكتور عبدالرزاق الخشمان، وذلك على خلفية حادثة انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا ووفاة عدد منهم.


طالبت خمس دول أوروبية بإجراء قمة أوروبية لمناقشة مشاكل التوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا بين دول الاتحاد الأوروبي.


تقدم 40 قاضيًا لبنانيا من الشباب  بطلبات استيداع إما للعمل في الخارج وإما لأسباب عائلية واجتماعية بحسب ماذكر عضو كتلة القوات اللبنانية النائب جورج عقيص. 


وقع رئيس الوزراء الليبي، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، على أول قرار له بعد نيل حكومته ثقة البرلمان الأسبوع الماضي.
   

تقترب الثروة الشخصية للأمير هاري وزوجته ميجان ماركل من نحو 100 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعدما ارتفعت قيمة المنزل الذي اشتروه مؤخرا في منطقة مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويعيش المليارديرات والمشاهير من أنحاء العالم.


هددت مملكة النرويج، بمقاطعة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 في قطر، وذلك على خلفية سلب حقوق العمال والجدل المتصاعد بشأن حقوق الإنسان في الدوحة.


كشف موقع "جريك ريبورتر"، اليوم السبت، أن حاملة الطائرات الأمريكية، آيزنهاور" تقوم بتنفيذ مناورات مع القوات البحرية اليونانية في البحر المتوسط.


استيقظ الأردن، صباح السبت، على فاجعة، أثارت الرأي العام وأطاحت بوزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، إثر وفاة 7  مصابين بفيروس كورونا نتيجة نقص الأكسجين في مستشفى السلط.
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