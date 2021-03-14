لميس الحديدي توضح الهدف من تفقد رئيس الوزراء لـ القاهرة التاريخية

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وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «on»: «أدار الدكتور مصطفى مدبولي حوارا مع أهالي المنطقة وشرح التفاصيل بنفسه والتقى أصحاب المحال، ووضح لهم أن الهدف من التطوير هو تحسين حياتهم، فالمباني أثرية ومهمة، لكن هذه المدينة لا قيمة لها دون وجود الناس».





وتابعت الإعلامية لميس الحديدي: «يجب تعميم هذا النوع من الحوارات بين المحافظين ورؤساء الأحياء والناس، لأن الناس في حاجة إلى أن يشعروا بأنهم جزء من التطوير، وأن يفهمون ما يحدث، فالدكتور مصطفى مدبولي قال كلاما مهما وطمأن الناس أن الحكومة لا تريد ان تطرد الأهالي من مساكنهم، لكنها تستهدف تطويرها، فالمنطقة كلها مسجلة في اليونيسكو».





كما تطرقت الإعلامية لميس الحديدي، إلى انطلاق عمليات تلقيح المواطنين في مصر، قائلةً: «العالم سيقسم إلى قسمين، الدول التي يتم تطعيم شعوبها والدول التي تتخلف عن التطعيم، وحتى الآن أنا متعجبة، ولا يوجد إقبال كبير من المصريين على اللقاح».





وتابعت: "إحنا ماشيين بالراحة جدًا، محتاجين نسرع والناس يكون عندها إقبال على التطعيم، لأن الاقتصاد سيتأثر، وستكون فرصة الفيروس في التحور أكبر في الدول التي لا يحصل مواطنوها على اللقاح".

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للقاهرة التاريخية، قدم من خلالها رسالة واضحة، مفادها بأن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدةلا يعني إهمال القاهرةالعاصمة الأصلية لمصر، أو المدن الأخرى لمصر، موضحة: «أكد أن هدف الحكومة، هو الاهتمام بالقاهرةوترميم ما بها من تراث وأثار».