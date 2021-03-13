بعد إحالته للنيابة.. نجدة الطفل تكشف العقوبة المتوقعة على متحرش المعادي

قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل في المجلس القومي للأمومة والطفولة، إن العقوبة المتوقعة لمتحرش المعادي هي المؤبد أي حبس لا يقل عن 20 سنة.





وتابع مدير خط نجدة الطفل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، :" تهمة متحرش المعادي عبارة عن خطف للطفلة مقرونة بجريمة هتك عرض طفلة ووفقا للقانون تصل عقوبتها للمؤبد.





ونوه مدير خط نجدة الطفل بأن فيديو الواقعة واضح، وهو استطالة يد المتهم ، لمناطق العفة لدى الطفلة، وهي جريمة هتك عرض.





وأشار مدير خط نجدة الطفل إلي أنه تم تقديم تقرير بحالة الأسرة والطفلة للنيابة، متضمنًا توصية بما يتبع مع الطفلة وأسرتها.