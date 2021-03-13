ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد إحالته للنيابة.. نجدة الطفل تكشف العقوبة المتوقعة على متحرش المعادي

السبت 13/مارس/2021 - 11:59 م
متحرش المعادي
متحرش المعادي
Advertisements
حمزة شعيب
 قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل في المجلس القومي للأمومة والطفولة، إن العقوبة المتوقعة لمتحرش المعادي هي المؤبد أي حبس لا يقل عن  20 سنة.

وتابع مدير خط نجدة الطفل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، :" تهمة متحرش المعادي عبارة  عن خطف للطفلة مقرونة بجريمة هتك عرض طفلة ووفقا للقانون تصل عقوبتها للمؤبد.

ونوه مدير خط نجدة الطفل بأن فيديو الواقعة واضح، وهو استطالة يد المتهم، لمناطق العفة لدى الطفلة، وهي جريمة هتك عرض.

وأشار مدير خط نجدة الطفل إلي أنه تم تقديم تقرير بحالة الأسرة والطفلة للنيابة، متضمنًا توصية بما يتبع مع الطفلة وأسرتها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تصل للمؤبد .. "نجدة الطفل" يوضح عقوبة عرض الأطفال للبيع

شكرا للسيدة المحترمة التي أوقعت به .. أول رد من مايا مرسي بعد التحرش بطفلة المعادي

المجالس القومية تنتفض ضد المتحرش بطفلة المعادي.. «الطفولة والأمومة» يبلغ النائب العام: تقديم كافة سبل الدعم للطفلة.. ومايا مرسي فجعت من بعض التعليقات المبررة

مدير عام خط نجدة الطفل يكشف عقوبة المتحرش بطفلة المعادي.. فيديو

بعد التحرش بها .. هل تم العثور على طفلة المعادي .. فيديو

هتك عرض.. نجدة الطفل: طفلة المعادى تعرضت لهتك عرض وليس تحرشا.. فيديو

ترشيحاتنا

اكتشف إصابتك بـ كورونا من 3 علامات على لسانك

إصابة الإعلامي عبدالناصر زيدان بفيروس كورونا

أول تصريح من وليد إبراهيم عقب تعيينه مدربًا لـ حراس الزمالك

تخفيضات 30 %.. ننشر أسعار ياميش رمضان بمنافذ وزارة الزراعة

طوله 11 كيلو مترا .. الإسكان تكشف تفاصيل إنشاء النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية

دولة عربية تعلن الإغلاق التام بعد تفشي الموجة الثالثة لكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء أكثر عرضة لأمراض القلب .. دراسة تحدد من فصيلة الدم

مقارنة بين رينو كادجار و MG RX5 موديل 2021| صور

اكتشف إصابتك بـ كورونا من 3 علامات على لسانك