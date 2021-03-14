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وزيرة البيئة: توفير بدائل عن الأكياس البلاستيكية لتقليل خطورتها على صحة المواطنين وتلوث البحار

الأحد 14/مارس/2021 - 01:37 ص
الأكياس البلاستيك
الأكياس البلاستيك تؤثر على صحة المواطنين وتلوث البحار
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ندى رأفت
 أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الأكياس البلاستيكية بشكل عام مضرة، والأكياس ذات السمك الرقيق هي الأكثر خطرًا، وتتفاعل مع المواد بها، موضحة أنه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي سيبدأون التوعية بخطورة الأكياس البلاستيكية. 

وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه سيتم توفير بدائل عن الأكياس البلاستيكية، حيث إن الأكياس القماش و الورقية هي خير بديل للبلاستيكية، موضحة أنه تم البدء في فكرة توفير هذه الأنواع من الأكياس بالغردقة، لما للأكياس البلاستيكية من ضرر على انتشار القمامة وتلوث البحار، وله ضرر على الإنسان وجميع المخلوقات. 

 وأوضحت أن القانون وضع ضوابط ونظم استخدام الأكياس البلاستيكية، كما أن ثقافة المصريين لابد أن تكون بشكل راقي بخصوص استخدام الأكياس البلاستيكية، مؤكدة أن هناك حملة لمواجهة الأكياس البلاستيكية وتوعوية المواطنين بخطورة استخدامها، كما أن هناك مشروعا لاستخدام البدائل ماديًا من ميزانية الدولة.
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