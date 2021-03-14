بأيدي مصرية.. جولة بـ مبنى مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة

أجرى الإعلامي أحمد موسى، جولة تفقدية داخل مبنى مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد مكاتب وقاعات الاجتماعات في مجلس الوزراء وقاعات استقبال كبار الزوار .





من جانبه قال المهندس سامح وديع، المشرف على عملية إنشاء مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، إن المبنى تم إنشاؤه على مساحة 82 فدانا.





وأضاف سامح وديع في حوار مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "المبنى به منطقة استقبال كبار الزوار ومدخل رئيس الوزراء، ومسرح وغرف وقاعات للترجمة، وقاعات اجتماعات، ومكون من بدروم وأرضى و3 أدوار".





وتابع سامح وديع: " البدروم يستوعب 320 سيارة، وبه محطة كهرباء خاصة بالمبنى و التشطيبات على أعلى مستوى وتم التنفيذ بأيدي مصرية 100% ".





وقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من العاصمة الإدارية الجديدة، وعرض لقطات مذهلة من الجو لملامح إنجاز تشييد أبراج العاصمة الجديدة وخاصة البرج الايقوني .