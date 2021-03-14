خبير زراعي: اللوف المصري يغزو أسواق 30 دولة

قال محمد فتحى مرسى الخبير الزراعي، إن هناك 25 صنفا من اللوف المصرى فائق الجودة، ويتم تصديره لـ 30 دولة وينتشر في أ سواق الاتحاد الأوروبى واستراليا وكندا وامريكا وروسيا والصين وشرق آسيا.





وأضاف محمد فتحى مرسى، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان على فضائية القاهرة والناس 2 ، انه تعلم صناعة اللوف المصرى من والده الذى بدأها بشراكة يونانية، وبدأ فى شراء اللوف المصرى من المزارعين فى الجيزة وابو حمص وتصنيعه وتحويله إلى صناعة بحسب طلبات الاسواق العالمية، لافتا الى انه نجح فى تنفيذ افكار جديدة لانتاج اللوف المصرى بجودة فائقة تضاهى الأسواق العالمية .



