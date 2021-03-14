مصطفى وزيري: ترميم آثار القاهرة التاريخية كلف الدولة 400 مليون جنيه

قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن القاهرة التاريخية مسجلة ضمن تراث اليونسكو في عام 1979، موضحا أنه في عام 2014 تم ترميم عدد كبير من الآثار مما كلف الدولة أكثر من 400 مليون جنيه.





وأكد وزيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج " مساء دي إم سي"، المذاع عبر قناة " دي إم سي":" مفيش حد هيتهجر ولكن هنعمل منازل تليق بالقاهرة التاريخية الأثرية".





وأوضح أن الدكتور مصطفى، خلال جولته بصحبة وزير السياحة والآثار ومحافظ القاهرة، وقف مع بعض أصحاب المحلات الذين يحملون شكوى من انتشار الشائعات بإزالة محلاتهم، ونفى رئيس الوزراء هذه الشائعات.





وأضاف مصطفى وزيرى، أن أصحاب المحلات اشتكوا من عدم وجود سياحة خارجية بسبب جائحة كورونا، وغياب السياحة الداخلية يرجع لعشوائية المكان الذي يحتاج الكثير من التطوير الذى يليق بتراثه، لافتًا إلى أن هذه المنطقة تتميز بالحرف والخيامية أو المشغولات اليدوية.



