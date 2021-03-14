ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: إنشاء أطول ساري علم بارتفاع 185 مترا في العاصمة الإدارية.. فيديو

الأحد 14/مارس/2021 - 02:00 ص
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن ساري العلم في العاصمة الإدارية الجديدة، سيكون بارتفاع 185 مترا وطول العلم 60 مترا وعرضه 40 مترا.

وأضاف أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "يتم تجهيز علم خاص لأطول ساري.. سيتم تفصيل اثنين منه الاول منه سيتم تركيبه لمدة عام، والعلم الثاني بديل له ".

وأردف أحمد موسى: "سيتم تركيب مصعدين في ساري العلم وسيتم إنشاء منطقة خدمات ترفيهية بجانب منطقة ساري العلم".

واستطرد أحمد موسى: "هناك مدرجات بجوار منطقة ساري العلم تضم أكثر من 3 آلاف مقعد لإجراء احتفالات بجانب منطقة ساري العلم ".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزارة الإسكان: وصلنا لـ 295 مترا في البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية ..فيديو

نائب وزير الإسكان: العاصمة الإدارية تضم أكثر من 300 ألف عامل .. فيديو

أحمد موسى يخصص حلقة السبت من على مسئوليتى عن العاصمة الإدارية

حلقة على مسئوليتى من العاصمة الإدارية.. أحمد موسى: طلعت البرج الأيقوني الأطول في أفريقيا

إنجاز كبير.. أحمد موسى يعرض صور ولقطات للعاصمة الإدارية بالدرون.. فيديو

شكرا رئيس الوزراء.. أحمد موسى: مصر تطور كل شبر في القاهرة .. فيديو

ترشيحاتنا

إحراق قصر عملاق في روسيا يرمز إلى كورونا .. فيديو

أرضي و4 أدوار.. الحكومة تعلن ملامح اشتراطات البناء .. فيديو

غرامة مليون جنيه.. عقوبة إفشاء سرية بيانات التبرع بـ بلازما الدم

أول تصريح من وليد إبراهيم عقب تعيينه مدربًا لـ حراس الزمالك

تحتاج للعلاج فورا .. علامات تشير لنقص الحديد في الجسم

ضحية إعلان محمد رمضان: لولا ستر ربنا كنت مُت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 فوائد لتناول السبانخ .. تعرف عليها

هؤلاء أكثر عرضة لأمراض القلب .. دراسة تحدد من فصيلة الدم

مقارنة بين رينو كادجار و MG RX5 موديل 2021| صور