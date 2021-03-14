أحمد موسى: إنشاء أطول ساري علم بارتفاع 185 مترا في العاصمة الإدارية.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ساري العلم في العاصمة الإدارية الجديدة، سيكون بارتفاع 185 مترا وطول العلم 60 مترا وعرضه 40 مترا.





وأضاف أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "يتم تجهيز علم خاص لأطول ساري.. سي تم تفصيل اثنين منه الاول منه سيتم تركيبه لمدة عام، والعلم الثاني بديل له ".





وأردف أحمد موسى: "سيتم تركيب مصعدين في ساري العلم وسيتم إنشاء منطقة خدمات ترفيهية بجانب منطقة ساري العلم".





واستطرد أحمد موسى: "هناك مدرجات بجوار منطقة ساري العلم تضم أكثر من 3 آلاف مقعد لإجراء احتفالات بجانب منطقة ساري العلم ".