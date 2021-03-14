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استشاري مشروع القاهرة التاريخية: البيوت تحولت لخرابات ونبدأ العمل خلال أسابيع.. فيديو

الأحد 14/مارس/2021 - 02:49 ص
مشروع القاهرة التاريخية
مشروع القاهرة التاريخية
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محمد القاضي
كشف الدكتور محمد الخطيب، استشاري مشروع تطوير القاهرة التاريخية، تفاصيل تطوير المنطقة لاستعادة رونقها التاريخي.

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية إم بي سي مصر"، أن هناك مخططا متكاملا للتعامل مع تطوير المنطقة، وتدخل غير مسبوق للدولة المصرية.

وأوضح أن رؤية الدولة لتطوير المنطقة لا يقتصر على الآثار فقط، لكن هناك خطة لترميم الآثار وإعادة توظيفها إضافة إلى التطوير المجتمعي وإعادة الحرف، ورفع مستوى المعيشة لأهالي المنطقة لأنها تعتبر من أفقر المناطق وأكثرها تضررا، قائلا: "البيوت وصلت لمرحلة الخرابات.. والقاهرة القديمة تتفكك ونفقدها تدريجيا".

وأشار إلى أن ترميم المنطقة والآثار وتطوير البيئة العمرانية، يؤدي إلى تطوير للبيئة السياحية، ويزيد من جذب السائحين للمنطقة"، موضحا أنه سوف يتم البدء في العمل خلال الأسابيع المقبلة في 7 مناطق مختلفة في المنطقة.

وتابع أن منطقة القاهرة التاريخية معلنة بأنها تراث عالمي بناء على أن نسيجها العمراني متميز ويعبر عن حقبة تاريخية مهمة في تاريخ القاهرة وبها مجموعة من الحرف ونمط الحياة فيها مازال كما هو ويجب الحفاظ عليه، كما أن هذه المنطقة بها مجموعة من الآثار يجب ترميمها والحفاظ عليها، وهو ما تفاعلهم مع بعضهم البعض وهو مفهوم الدولة في التدخل في القاهرة الفاطمية.

وأوضح، استشاري مشروع تطوير القاهرة التاريخية، أن الإزالات ستكون على أمور محددة وانتقائية جدا، كالمناطق التي تضر القاهرة التاريخية، لافتا إلى انه رغم القيمة التاريخية لمنطقة القاهرة التاريخية إلا أنها أرخص المناطق، مؤكدًا أن أغلب الحرائق التي نشبت داخل القاهرة التاريخية تمت بسبب الاستخدامات غير الملائمة، موضحا أن هناك مخطط متكامل جاهز لتطوير المنطقة.

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