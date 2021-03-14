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استشاري تغذية: الدهون النباتية في الصناعات الغذائية آمنة على صحة الإنسان

الأحد 14/مارس/2021 - 06:01 ص
الدهون النباتية آمنة
الدهون النباتية آمنة فى الصناعات الغذائية
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ندى رأفت
أكد الدكتور عاطف فايز أستاذ التغذية بمستشفيات جامعة عين شمس، أن استخدام الدهون النباتية فى الصناعات الغذائية آمنة تماما ، على صحة الإنسان . 

وقال عاطف فايز للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس ، إن الدهن النباتى آمن تماما على صحة الانسان وبدأ استخدامه فى تصنيع الالبان منذ الستينيات ، ثم تم استخدامها فى تصنيع الأجبان لجودتها وثمنها الذى يقل عن الدهن الطبيعى 5 اضعاف . 

 وأوضح خبير التغذية أن 35% من طاقة الانسان من مصادر دهنية، وان الدهون النباتية سهلة الاحتراق فى جسم الانسان خاصة بعد عمر الـ40 ، لافتا الى ان استخدام زيوت النخيل فى التصنيع الغذائى بسبب ضعف انتاجية الالبان الطبيعية امام التوسع فى الاستهلاك.
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