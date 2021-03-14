استشاري تغذية: الدهون النباتية في الصناعات الغذائية آمنة على صحة الإنسان

أكد الدكتور عاطف فايز أستاذ التغذية بمستشفيات جامعة عين شمس، أن استخدام الدهون النباتية فى الصناعات الغذائية آمنة تماما ، على صحة الإنسان .
وقال عاطف فايز للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس ، إن الدهن النباتى آمن تماما على صحة الانسان وبدأ استخدامه فى تصنيع الالبان منذ الستينيات ، ثم تم استخدامها فى تصنيع الأجبان لجودتها وثمنها الذى يقل عن الدهن الطبيعى 5 اضعاف .
وأوضح خبير التغذية أن 35% من طاقة الانسان من مصادر دهنية، وان الدهون النباتية سهلة الاحتراق فى جسم الانسان خاصة بعد عمر الـ40 ، لافتا الى ان استخدام زيوت النخيل فى التصنيع الغذائى بسبب ضعف انتاجية الالبان الطبيعية امام التوسع فى الاستهلاك.