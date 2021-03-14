منافسة قوية بين ميتسوبيشي EVO المعدلة ونيسان GTR .. فيديو

نشرت قناة HOONIGAN المتخصصة في مجال السيارت، تقريرا عن السباق بين نسختي ميتسوبيشي EVO ونيسان GTR المعدلتين، واستعرضت المحركات القوية قدراتها المختلفة على التسارع، وارتفعت اصوات التفحيط و المناورة لاثنين من أقوى المحركات اليابانية، و التي جاءت بحزمة من الترقيات تختلف إلى حد كبير عن القدرات القياسية لتلك النسختين.

الانطلاقة الأولى كانت أفضل للسيارة ميتسوبيشي لانسر EVO، و لكن استطاعت النسخة نيسان GTR أن تتخطى قدرات EVO في التسارع و تتفوق عليها في مجريات الجولة الأولى، و حققت المركز الأول أيضًا بفضل ناقل السرعات المزدوج و من خلال قوة الأحصنة، في انطلاقة السباق الذي جاء بطول 305 متر.

استمدت نيسان GTR قوتها من محرك مكون من 6 اسطوانات، سعة 3800 سي سي تيربو مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 705 حصان، مع حزمة متطورة من خيارات اعداد الوقود، بالاضافة إلى امتلاكها تصميم رياضي، و عجلات كبيرة، و فتحات تهوية أمامية.

إلى جانب الموجات التي تزين منطقة أعلى غطاء المحرك، والتي تمنح السيارة أفضلية العامل مع الحركة الديناميكية للهواء بشكل انسيابي، وسبويلر خلفي انيق، وجنوط فضية تتكون من 5 اضلاع، و يمكن رؤية علبة المكابح من الخارج والتي تمتعت باللون الأصفر.

بينما تحتوي ميتسوبيشي لانسر EVO على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، متصل بشاحن تيربو، و تستطيع أن تولد قوة قدرها 675 حصان، و حصلت خارجيًا على عتبات بارزة، و مقدمة مدببة، تميزها المصابيح العدوانية الخاصة بالنسخة ميتسوبيشي لانسر EVO

بالإضافة إلى عجلات رياضية كبيرة، تدعمها جنوط سوداء اللون، و لاشك أن السباقات الغير رسمية تحمل العديد من اللمسات والإضافات الفنية، والتي لا تقلل على الإطلاق من القدرات القوية التي تتمتلكها كل سيارة.