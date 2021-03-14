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سيارات

منافسة قوية بين ميتسوبيشي EVO المعدلة ونيسان GTR .. فيديو

الأحد 14/مارس/2021 - 01:01 ص
منافسة قوية بين ميتسوبيشي
منافسة قوية بين ميتسوبيشي EVO المعدلة و نيسان GTR
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صبري طلبه

نشرت قناة HOONIGAN المتخصصة في مجال السيارت، تقريرا عن السباق بين نسختي ميتسوبيشي EVO ونيسان GTR المعدلتين، واستعرضت المحركات القوية قدراتها المختلفة على التسارع، وارتفعت اصوات التفحيط و المناورة لاثنين من أقوى المحركات اليابانية، و التي جاءت بحزمة من الترقيات تختلف إلى حد كبير عن القدرات القياسية لتلك النسختين.

 

الانطلاقة الأولى كانت أفضل للسيارة ميتسوبيشي لانسر EVO، و لكن استطاعت النسخة نيسان GTR أن تتخطى قدرات EVO في التسارع و تتفوق عليها في مجريات الجولة الأولى، و حققت المركز الأول أيضًا بفضل ناقل السرعات المزدوج و من خلال قوة الأحصنة، في انطلاقة السباق الذي جاء بطول 305 متر.

 

استمدت نيسان GTR قوتها من محرك مكون من 6 اسطوانات، سعة 3800 سي سي تيربو مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 705 حصان، مع حزمة متطورة من خيارات اعداد الوقود، بالاضافة إلى امتلاكها تصميم رياضي، و عجلات كبيرة، و فتحات تهوية أمامية.

 

إلى جانب الموجات التي تزين منطقة أعلى غطاء المحرك، والتي تمنح السيارة أفضلية العامل مع الحركة الديناميكية للهواء بشكل انسيابي، وسبويلر خلفي انيق، وجنوط فضية تتكون من 5 اضلاع، و يمكن رؤية علبة المكابح من الخارج والتي تمتعت باللون الأصفر.

 

بينما تحتوي ميتسوبيشي لانسر EVO على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، متصل بشاحن تيربو، و تستطيع أن تولد قوة قدرها 675 حصان، و حصلت خارجيًا على عتبات بارزة، و مقدمة مدببة، تميزها المصابيح العدوانية الخاصة بالنسخة ميتسوبيشي لانسر EVO

 

بالإضافة إلى عجلات رياضية كبيرة، تدعمها جنوط سوداء اللون، و لاشك أن السباقات الغير رسمية تحمل العديد من اللمسات والإضافات الفنية، والتي لا تقلل على الإطلاق من القدرات القوية التي تتمتلكها كل سيارة.

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