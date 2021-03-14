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رياضة

بعثة الأهلي تصل إلى الكونغو

الأحد 14/مارس/2021 - 03:00 ص
بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
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عبدالحكيم أبوعلم
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، إلى الكونغو، لمواجهة فريق فيتا كلوب في بطولة إفريقيا.

وغادرت البعثة القاهرة على متن طائرة خاصة في الثانية والنصف من ظهر اليوم، السبت، لخوض المباراة التي ستقام عصر الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم قائمة الفريق لمواجهة فيتا كلوب كلا من محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ‏وعمرو السولية  وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل ‏كوكا.‏
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