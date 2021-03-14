حيل سريعة للتخلص من بقع الوجه الداكنة

إذا كانت بشرتك شديدة الحساسية إليك حيل ونصائح سريعة تساعد على تفتيح البشرة لدرجات والتخلص من البقع الداكنة.



إليك حيل جربيها بنفسك يقدمها موقع برايت سايد.









الليمون

يحتوي على حامض الستريك ، وهو عامل تبييض رائع. ومع ذلك ، يمكن أن يسبب أيضًا حرقًا خفيفًا.

اعصري عصير الليمون وضعيه بقطعة قطن إذا كانت بشرتك شديدة الحساسية ، فتأكد من إذابة عصير الليمون في بعض الماء.

عدد المرات حوالي 3-4 مرات في الأسبوع.

البصل الأحمر

يساعد على تلاشي البقع الداكنة فقط اخلطي ملعقة كبيرة من عصير البصل الأحمر مع ملعقتين كبيرتين من العسل. ضعي الكمية الزائدة في الثلاجة و ضعيه على الرؤوس السوداء والبقع الداكنه ولكن جربيه أولًا على جسمك قبل وضعه على وجهك ويشطف جيدا بعد 15 دقيقة.

الخيار

رائع للبشرة الجافة بسبب خصائصه المرطبة وللبقع الشمسية بسبب الكميات العالية من فيتامين ج

فقط ضعي شريحتين تحت عينيك للحصول على تأثير مبرد وتقليل الهالات السوداء. اهرسي شريحة أخرى ، امزجيها بالجلسرين ، وضعيها على البقع أو على وجهك بالكامل. اغسليه بعد 15 دقيقة

. زيت الخروع

يحافظ على تناسق لون البشرة ويقلل من ظهور المناطق المصطبغة أيضًا. بالإضافة إلى أنه بديل أرخص

افركي برفق عند الحاجة عدد المرات و ضعيه على بشرتك في الصباح والمساء

خل التفاح

اخلطي نصف ملعقة صغيرة من الخل مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون (قوة مضاعفة) لعمل عجينة. ضعيه بقطعة قطن ثم اغسليه عندما يجف. إذا كنت ترغب في استخدامه كقناع ، فحاول أولًا وضع كمية صغيرة على جبهتك لمعرفة ما إذا كان هناك أي تهيج.