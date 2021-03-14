رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بعد انفجار قنبلة في إعلانه وإصابة فنان.. فيديو

كشف الفنان يوسف عمر، تفاصيل إصابته في إعلان محمد رمضان.





وقال "عمر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية إم بي سي مصر": "الفنان محمد رمضان كان موجود، وجالي بعد الشوت وقالي عاش يا بطل الشوت كان حلو جدا".





وأوضح "عمر"،: "كنت بصور إعلان لعبة فري فاير زي بابجي، والإعلان كان بطولة محمد رمضان"، موضحا: "في شوت التفجير القنبلة كانت تحت رجلي، وعصام الوريث مسئول التفجيرات قال لي أنا هحط القنبلة تحت رجلك وأول ما أقول أكشن هتنط علي المرتبة اللي وراك".





وأضاف: "أنا كنت عارف أنه فيه قنبلة وعمري متوقعت أني هتأذي، والمفروض أنه علي الأقل تكون القنبلة صوت ودخان فقط.. لما قال أكشن مشوفتش نفسي ولأ أعرف أيه اللي حصل.. وفيه مشكلة في أذني لحد دلوقتي.. لولا ستر ربنا كنت هموت في لحظة".



