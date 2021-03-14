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رياضة

سفير مصر في الكونغو يستقبل بعثة الأهلي في المطار

الأحد 14/مارس/2021 - 12:41 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
استقبل حمدي شعبان، سفير مصر في الكونغو، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، في مطار ندجيلي بالكونغو.

وحرص السفير على الوجود في  المطار للترحيب بالبعثة، وتسهيل إجراءات الخروج من المطار والتوجه إلى فندق الإقامة.

ويلعب الأهلي مع فيتا كلوب عصر الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب بالكونغو كلا من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ‏وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل ‏كوكا.‏
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