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إنتاج تقاوى طماطم مصرية فائقة الجودة بطاقة 60 طنا للفدان.. تفاصيل

الأحد 14/مارس/2021 - 06:25 ص
فريق بحثي ينجح في
فريق بحثي ينجح في إنتاج تقاوى الطماطم بطاقة 60 فدان
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ندى رأفت
نجح فريق من علماء مركز البحوث الزراعية، فى إنتاج تقاوى الطماطم المصرية فائقة الجودة وبانتاجية بلغت 60 طن فى الفدان . 

 وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان"على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان مصر فى المرتبة الخامسة بين دول العالم فى انتاج الطماطم بطاقة 6 مليون طن تزرع على 3 مواسم، ورغم ذلك لا نصدر سوى 3% فقط من الانتاج ، لافتا الى ان التقاوى المصرية الجديدة سوف ترفع انتاجية الفدان الى 60 طن وتوفر على الدولة ملايين الجنيهات التى كانت مخصصة للاستيراد . 

 وأوضح غانم أن التقاوى الجديدة للطماطم المصرية يصل طولها داخل الصوب الزراعية الى 4 امتار، وان المشروع يعمل بمتابعة وتكليفات يومية من الرئيس عبد الفتاح السيسي .
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