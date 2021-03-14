إنتاج تقاوى طماطم مصرية فائقة الجودة بطاقة 60 طنا للفدان.. تفاصيل

نجح فريق من علماء مركز البحوث الزراعية، فى إنتاج تقاوى الطماطم المصرية فائقة الجودة وبانتاجية بلغت 60 طن فى الفدان .





وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان"على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان مصر فى المرتبة الخامسة بين دول العالم فى انتاج الطماطم بطاقة 6 مليون طن تزرع على 3 مواسم، ورغم ذلك لا نصدر سوى 3% فقط من الانتاج ، لافتا الى ان التقاوى المصرية الجديدة سوف ترفع انتاجية الفدان الى 60 طن وتوفر على الدولة ملايين الجنيهات التى كانت مخصصة للاستيراد .





وأوضح غانم أن التقاوى الجديدة للطماطم المصرية يصل طولها داخل الصوب الزراعية الى 4 امتار، وان المشروع يعمل بمتابعة وتكليفات يومية من الرئيس عبد الفتاح السيسي .