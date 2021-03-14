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رياضة

عصام مرعي: رحيل أوناجم والسعيد وفتحي عن الزمالك خطأ باتشيكو

الأحد 14/مارس/2021 - 03:02 ص
عصام مرعي
عصام مرعي
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عبدالله هشام
أكد عصام مرعي لاعب الزمالك السابق أن رحيل الثلاثي محمد أوناجم و مصطفى فتحي وعمر السعيد عن صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية كان خطأً كبيرًا من قِبَل الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي باتشيكو ولجنة الكرة .

وأضاف مرعي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : كنت أتمنى حصول عمر السعيد على فرصة كافية وتجهيزه لتعويض رحيل مصطفى محمد ، فهو الخيار الأفضل للزمالك .

واختتم مرعي : مصطفى فتحي لاعب مميز وأثبت جدارته مع فريق سموحة ، وكنت أتمنى استمراره ، وكذلك الأمر بالنسبة للمغربي محمد أوناجم الذي تمت إعارته إلى الوداد البيضاوي المغربي ، فهؤلاء اللاعبين كانوا يحدثون ثقلًا لمقاعد بدلاء الزمالك التي أصبحت خاوية .
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