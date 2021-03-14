فودة: اتفاقيات التآخي بين شرم الشيخ والمدن العالمية ساهم في تنوع المنتج السياحي

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن اتفاقيات التآخي بين شرم الشيخ وبعض المدن العالمية ساهم في تنوع المنتج السياحي وتبادل الثقافات والانشطة المختلفة.





وأشار فودة إلى أن اتخاذ الإجراءات الاحترازية عنصر هام ومشترك فى التعاملات اليومية للسياح والمواطنين ، فضلا على أن هناك دلائل مبشرة بعودة التدفق السياحى مرة اخرى خلال الاشهر المقبلة.





جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لوفد اعلامي من دولة رومانيا يمثل عدد كبير من وسائل الإعلام والصحف الكبرى بدولة رومانيا بالإضافة إلى عدد من ذويهم.





ورحب المحافظ بالحضور متمنيا لهم اقامة سعيدة بمدينة السلام ، وقدم شرحا وافيا عن المقومات السياحية التى تمتلكها جنوب سيناء وبخاصة المدن السياحية (شرم الشيخ و دهب وكاترين ) والتى تتمثل فى المقاصد السياحية المتنوعة والشواطىء الساحرة والطقس المشمس ودير سانت كاترين الذى يعد اقدم دير فى العالم ومكتبته الثانية على مستوى العالم بعد الفاتيكان، والمزارات الحديثة مثل المتحف الاثرى ومضمار الهجن الدولى بمدينة شرم الشيخ وغيرها من المزارات الأخرى.





وأضاف أن هناك تطويرا مستمرا للبنية التحتية والطرق لتوفير اعلى وسائل الراحة للسائح فضلا على الـأمن والأمان الذى ينعم بة كل زائر منذ لحظة وصوله وحتى المغادرة، مشيرا إلى أ نه تم عقد العديد من البروتوكولات واتفاقيات التاخى ما بين شرم الشيخ وعدد من المدن السياحية لعدد من الدول مما ادى لتنوع المنتج السياحى.





واختتم حديثه بأهمية عقد اتفاقية توأمة مع احدى المدن السياحية الرومانية لتعزيز النشاط السياحى بين المدن السياحية المصرية والرومانية.



