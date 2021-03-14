وزيرة الثقافة: برامج لصناعة المبدعين وخلق شخصيات مستنيرة ببناء الوطن

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الحفل الذى نظمته دار الاوبرا المصرية رئاسة الدكتور مجدى صابر لطلاب فصول البيانو بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد واقيم على المسرح الصغير .





قالت إيناس عبد الدايم إن اقامة عروض فنية للمواهب الواعدة يصقل قدرات نجوم المستقبل ويأتي دعما وتشجيعا لهم، مضيفة ان تبنى ورعاية النابغين يعد احد مسارات عمل الثقافة المصرية لخلق جيل جديد يحمل راية الفنون الجادة.





واكدت الحرص على مواصلة تنفيذ البرامج الثقافية والفنية المتنوعة الهادفة الى صناعة المبدعين وخلق شخصيات مستنيرة تساهم فى بناء الوطن ، واشادت بالمستوى المميز الذي ظهر عليه طلاب مركز تنمية المواهب بالاوبرا وحثتهم على بذل المزيد من الجهد لاستكمال طريق الابداع .





وحرصت وزيرة الثقافة على الترحيب بعازف البيانو العالمي رمزي يسى باعتباره احد سفراء قوى مصر الناعمة بالخارج وذلك قبيل مشاركته في حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني، والمقام على المسرح الكبير بقيادة المايسترو احمد الصعيدي للاحتفاء بالموسيقى البولندية واحياء ذكرى رحيل الموسيقار البولندى العالمى "كريستوف بيندريتسكى" .



