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جامعة كفر الشيخ: الفضل للدولة في تصدر الجامعات المصرية بـ تصنيف التايمز.. فيديو

الأحد 14/مارس/2021 - 06:25 ص
جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشهد قفزة نوعية على المستويات كافة، في عهد الرئيس السيسي، مؤكدا أن الجامعة تقدمت في تصنيف التايمز 10  مراكز في تصنيف الدول الناشئة.

وأضاف دسوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي "  أن هيئة التدريس وجميع العاملين في جامعة كفر الشيخ كان لهم دور مهم في الوصول إلي هذا التصنيف، لافتا إلى أن الدولة المصرية لها يد أيضا في هذا النجاح بسبب اهتمامها بالتعليم وبالبنية التحتية اللازمة له.

ومن جانبه أوضح الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة : تصنيف التايمز للدول ذات الاقتصاديات الناشئة يتم عمله بناء علي سمعة التعليم في الدول بالإضافة إلي عدد الاستشهادات في الأبحاث العلمية الخاصة بالجامعات وجودة التعليم بالجامعات .

وتابع عبد الباسط أن جودة التعليم والأبحاث في جامعة المنصورة كان لها سبب في تصدر الجامعة لتصنيف التايمز .
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