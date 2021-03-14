إحراق قصر عملاق في روسيا يرمز إلى كورونا .. فيديو

أحرق المحتفلون ب عيد "ماسلينيتسا" الذي يرمز إلى نهاية فصل الشتاء في روسيا ، اليوم، قصر عملاق ضمن قطع فنية عملاقة ترمز لجائحة كورونا في أحد حدائق مقاطعة كالوجا الروسية.





وبحسب "روسيا اليوم"، فإن القطعة المحترقة من عمل الفنان الروسي نيكيتا بوليسكي هي قصر من ثلاثة أبراج مصنوع من أغصان أشجار وشجيرات صغيرة وألواح خشبية ويبلغ ارتفاعه 24 مترا.





وقالت إن عملية الحرق جاءت كجزء من الاحتفالات المقامة بمناسبة عيد "ماسلينيتسا" الشعبي الروسي الذي يرمز إلى نهاية فصل الشتاء .





وأضافت أنه بعد الاحتقال يدخل أبناء الكنيسة الأرثوذكسية الروسية فترة الصوم الكبير الذي يدوم 48 يوما.