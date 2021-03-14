تطهير الترع والمصارف من الحشائش في بني سويف.. صور

تبذل محافظة بني سويف بإشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الإقليم ونوابه ومساعدوه والأجهزة المعنية بالمحافظة ، جهودا ملموسة في تطهير وتبطين الترع والمحافظة علي المياة والبئية علي السواء، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات وإرسالها للنيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة كافة التعديات في مهدها، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.





وجاري حصر الترع والمصارف داخل المحافظة حتي يتم الانتهاء من أعمال تطهير الترع والمصارف بشكل كلى لتكون جاهزة أثناء فترة موسم الاحتياجات الصيفية حتى يتيسر توصيل المياه لنهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب لتلبية احتياجات المزارعين وضرورة تكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية من الوزارة وأيضًا لجان على مستوى المحافظة.





ورصدت صدي البلد أعمال تطهير ترعة الإبراهيمية أكبر وأوسع بل الأشهر علي مستوي الصعيد من بني سويف حتي أسيوط وذلك بتطهير الحشائش أمام مركز ومدينة الفشن وتحديد أمام قرية الفنت أقصي جنوب المحافظة .





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