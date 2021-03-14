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سبب خطورة تطعيم السيدات الحوامل بـ لقاح كورونا.. فيديو

الأحد 14/مارس/2021 - 06:23 ص
خطورة تطعيم الحوامل
خطورة تطعيم الحوامل
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد ممتاز أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة، إن وزارة الصحة حذرت من تلقي الحوامل تطعيم فيروس كورونا، مؤكدا أن أي دواء تأخذه السيدة الحامل يكون له تأثير علي الأم والجنين.

وأضاف ممتاز خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر" المذاع علي قناه " سي بي سي " أن أي دواء يتم إعطائه للحوامل علي الأقل يجب أن يكون مر علي تصنيعه من سنتين إلي ثلاث للتأكد من هذا الدواء لن يكون له أضرار سلبية علي الأم أو الجنين.

وأوضح ممتاز، أن أول تطعيم ظهر لفيروس كورونا لم يمر عليه وقت كافي للتأكد من امنه وسلامته، لافتا إلى أن الحوامل اكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا بسبب قلة المناعة.
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