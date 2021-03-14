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فن

عبد الباسط حمودة: أحمد عدوية أسطورة الغناء الشعبي

الأحد 14/مارس/2021 - 01:59 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
قال عبد الباسط حمودة، المطرب الشعبي، إنه لم يتعلم القراءة والكتابة لكنه تعلم من الحياة والزمن واجتهد وكافح طوال مشواره الفني. 

وأضاف عبد الباسط حمودة خلال حلوله ضيفا مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة: "أحمد عدوية" ملك الاغنية الشعبية وأسطورتها وهو فنان رائع وطيب وحنية الدنيا فيه والطيبة والجدعنة، وبيحب أولاده جدا ومهما قولت عنه قليل. 

وأدى عبد الباسط حمودة أغنية من أغانى أحمد عدوية تكريمًا له.

وأشار عبد الباسط حمودة إلى أنه من محافظة المنوفية، وأن الفنان الراحل توفيق الدقن كان يسكن في الشارع الذي نشأ به، ولهذا السبب قال إن توفيق الدقن خاله.
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