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محمد عيد الصغير: أعمل مع فريق للسيرك يجوب الشرق الأوسط

الأحد 14/مارس/2021 - 08:20 ص
الفنان محمد الصغير
الفنان محمد الصغير
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حمزة شعيب
كشف الفنان محمد عيد "الصغير"، طبيعة حياته اليومية في ظل فيروس كورونا، وتوقف أعماله الفنية.

وقال الصغير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء DMC عبر قناة "دي إم سي": "أعمل حاليا في عدد من المسرحيات مع الفنان أحمد بدير  فضلا عن العمل ضمن فريق للسيرك يجوب عددا من دول الشرق الأوسط".

واردف:" بحب جدا تربية الطيور وتحديدا الحمام لانهم بيسلوا وقتي.. الناس بتعاملني عادي دون مواجهة أي تنمر".

وعن كواليس مشاركته مع أحمد آدم، قال :" تعرفت علي الفنان أحمد آدم عن طريق الفنان حسين أبو حجاج ومن ثم طلبني للعمل معه في فيلم  الرجل الأبيض المتوسط وبعدها شاركت في العديد من الأعمال الفنية والدرامية الأخرى.

وأشار إلى أنه تزوج من قبل ولكن تلك الزيجة لم تستمر لفترة طويلة، وانفصل عن زوجته، قائلا إنه يعشق أبناء إخوته ويقضي معهم أغلب وقته، ويعتبرهم أبناءه.

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