منة جلال: أخي شفيق كان يعمل مع والدي متعهد حفلات.. فيديو

قالت الفنانة سعيدة جلال شقيقة الراحل شفيق جلال، إن أخيها كان له بصمة معينة بسبب شخصيته، مؤكدة ان شفيق جلال كان فنانا كبيرا ولا يمكن أن ينسي مع مرور الزمن.





وأضافت سعيدة جلال خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج " من مصر " المذاع علي قناة " سي بي سي": لم احضر بدايته الفنية لأنه كان اكبر مني في السن بـ 30 عاما.. أخي كان يعمل مع والدي الذي كان يعمل متعهد حفلات .





من جانبها أوضحت الفنانة منه جلال حفيدة المطرب شفيق جلال إن جدها توفي قبل دخولها الوسط الفني، وأنه لو كان حيا لتعلمت منه الكثير واستفادت من خبرته الكبيرة.





وتابعت منه جلال : شفيق جلال توفي وانا في الثانوية العامة وتعلمت منه الأصل والنخوة والجدعة وهذه الصفات فقدناها مع تطور الزمن .







