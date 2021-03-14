الملكة إليزابيث قاتلة.. مجلة شارلي إبدو الفرنسية تثير الجدل من جديد

أثارت المجلة الفرنسية "شارلي إبدو" الجدل من جديد، بعد نشر رسم كاريكاتيري في أحدث أعدادها تظهر فيه الملكة إليزابيث راكعة على عنق ميجان ماركل، وهو مشهد مستوحى من قتل جورج فلويد الأمريكي الأسمر على يد ضابط شرطة امريكي خنقا بالطريقة نفسها.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تعرضت المجلة الفرنسية الساخرة لانتقادات شديدة بسبب هذا الرسم، الذي تم نشره بعد أيام من ادعاء دوق ودوقة ساسكس أنهما تعرضا لعنصرية واضحة من أفراد الأسرة والموظفين في العائلة المالكة البريطانية.





هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها مجلة شارلي إبدو الجدل، ولكن هذه المرة لأن الصورة كررت مشهد الموت المروع الذي لاقاه جورج فلويد في مايو الماضي بعدما ركع ضابط أمريكي على عنقه، لأكثر من 8 دقائق على الرغم من توسلات جورج قائلا: "لا أستطيع التنفس".





ويظهر على الغلاف الرئيسي للمجلة هذا الرسم الكاريكاتيري ويحمل عنوان : "لماذا استقالت ميجان من باكنجهام"، ويظهر الملكة وهي راكعة على عنق ميجان، وميجان ترد: "لأنني لم أعد أستطيع التنفس"، وذلك بعد بث الحلقة التليفزيونية الشهيرة مع أوبرا وينفري هذا الأسبوع وأوضحا خلالها أنهما تعرضا للعنصرية في القصر.





ووصف الأشخاص والناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي هذه الرسوم الكاريكوترية بأنها خاطئة ومروعة، نظرا لتشبيه الملكة بالضابط القاتل، وكتبت الدكتورة حليمة بيجوم، الرئيسة التنفيذية لمركز أبحاث المساواة بين الأعراق: "شارلي إبدو، هذا خطأ على كل المستويات، تشبهون الملكة مثل قاتل جورج فلويد وهي تسحق رقبة ميجان".