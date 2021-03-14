خبير: طريقة هدم عقار فيصل لا تناسب مباني الإسكندرية

قال الدكتور محمد جلال، الخبير في مجال ازلة العقارات، أن التكنولوجيا توفر كثيرا في التعامل مع حملات إزالة العقارات المخالفة في الفترة الأخيرة.









واضاف خلال حلقة اليوم من برنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي، أن هدم عقار فيصل بالتفجير وهو موجودة بجوار الطريق الدائري محسوبة بدقة جدا، ولكن هذه الطريقة لا يمكن أن تستخدم مع عقارات الإسكندرية.





وأشار إلى أن مثل عقارات الإسكندرية أو العقارات المتلصقة يستخدم معها حفارات معينة لإزالتها.



