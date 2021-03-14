حرب دينية.. نتنياهو يحذر: خطر قادم من أفريقيا يهدد إسرائيل

انتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار المحكمة العليا الأخير الذي يطالب الحكومة بالاعتراف والتحويلات المحافظة التي تجرى في إسرائيل، قائلا إنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى اجتياح إسرائيل من قبل متحولين يهود مزيفين من أفريقيا.





وجاء تصريح نتنياهو في مقابلة مع مراسل صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية لاهاف هاركوف، بعد حوالي أسبوع من قرار المحكمة الذي أعاد إشعال معركة حول التحول اليهودي بين الإسرائيليين الليبراليين وحلفاء نتنياهو الحريديم، أو الأرثوذكس المتطرفين.





هؤلاء الحلفاء لا يريدون للقادة غير الأرثوذكس أن يسيطروا على من يُعترف به كيهودي في إسرائيل. يقول النشطاء الإسرائيليون الليبراليون إن التغيير مطلوب بشدة. حكم المحكمة العليا، رغم الترحيب به من قبل القادة غير الأرثوذكس في إسرائيل وحول العالم، ضيق النطاق: فهو ينطبق فقط على اليهود الذين تحولوا تحت رعاية غير أرثوذكسية داخل حدود إسرائيل، والتي تضم عددًا صغيرًا من الناس. ومع ذلك، انتقده السياسيون والقادة الحريديم، حيث ألمح أحد الأحزاب الحريدية في حملة إعلانية إلى أن حركة الإصلاح ستحول الكلاب إلى اليهودية.





تتوافق مقاومة الحكم مع قضية سياسية ساخنة أخرى في إسرائيل: وضع طالبي اللجوء الأفارقة في إسرائيل، ويبلغ عددهم حوالي 30 ألف نسمة.





ونشر أحد الأحزاب الحريديم، شاس، منشورًا على فيسبوك الأسبوع الماضي يبدو أنه يظهر طالبي لجوء أفارقة. زعم المنشور دون دليل على أن "آلاف المتسللين والعمال الأجانب سيصبحون يهودًا من خلال التحول الإصلاحي".





وقال في المقابلة التي أذاعها صالون تل أبيب الدولي "السؤال الحقيقي الذي لدينا هو [كيف] نمنع التحولات المزيفة التي يمكن أن تدخل البلاد. كما تعلم، يريد الكثير من الناس القدوم إلى إسرائيل. في الواقع، لقد أقمت سياجًا، يسمونه جدارًا ، لكنني منعت اجتياح إسرائيل، وهي الدولة الوحيدة في العالم الأولى التي يمكنك المشي إليها من إفريقيا. كان لدينا هنا بالفعل مليون مهاجر غير شرعي من إفريقيا، وكانت الدولة اليهودية ستنهار".





كان نتنياهو يشير إلى بناء سياج قبل عدة سنوات على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل، الأمر الذي أوقف بشكل أساسي تدفق عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الأفارقة الذين وصلوا إلى إسرائيل في السنوات السابقة.





لا يوجد دليل على أن أي عدد كبير من الأفارقة غير اليهود الذين يعيشون في إسرائيل سعوا إلى التحول إلى اليهودية أو حاولوا الحصول على الجنسية من خلال التحول. يوم الأحد، كتب الحاخام جلعاد كاريف، زعيم الإصلاح الذي يرشح نفسه لعضوية البرلمان الإسرائيلي مع حزب العمل، على فيسبوك أن "الحركات المحافظة والإصلاحية في إسرائيل تحول فقط أولئك الذين لديهم إقامة. لا عمالة مهاجرة. ليس طالبي اللجوء. ليسوا سائحين".





لكن عندما سأل هاركوف نتنياهو عما إذا كان قلقًا بشأن احتمال قدوم الأفارقة إلى إسرائيل وتحويلهم إلى اليهودية للحصول على الجنسية، قال: "ليس فقط من هناك، يمكنك التحول من العالم بأسره".





وقال:"يمكننا حل مشكلة التحول لجميع التيارات وجميع الطوائف في اليهودية، ولكن علينا أيضًا حماية حدود إسرائيل حتى لا يتم تجاوزنا. وأعتقد أنه يمكننا إيجاد توازن بين الاثنين". كما قال نتنياهو إن اليهود غير الأرثوذكس من خارج إسرائيل مرحب بهم للهجرة.





يقول طالبو اللجوء ، ومعظمهم من إريتريا والسودان، إنهم فروا من الحرب والأنظمة القمعية، ويسعون إلى ملاذ آمن في إسرائيل. لكن حكومة نتنياهو زعمت أنهم مهاجرون لأسباب اقتصادية قدموا إلى إسرائيل بحثًا عن عمل. وقد رفضت الحكومة الاعتراف بالغالبية العظمى منهم كلاجئين وتشير إليهم رسميًا على أنهم "متسللون". وقد سعت إلى ترحيلهم أو حثهم على مغادرة البلاد طواعية.





لسنوات، أرسلت إسرائيل الآلاف من طالبي اللجوء الأفارقة للعيش في معسكر اعتقال بالقرب من الحدود المصرية. أغلقت إسرائيل المخيم في عام 2018.



