النائب أحمد سعد نويصر: بيان الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان في مصر تضمن معلومات مغايرة للواقع وله أغراض خبيثة

استنكر النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب ما ورد بالبيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان في مصر، معتبرًا أن البيان تضمن معلومات مغايرة للحقيقة ولا تمت للواقع بصلة، متسائلا عن المصادر الحقيقية لتلك المعلومات والغرض منها في هذا التوقيت.

وقال نويصر - في بيان صحفي – إن المعلومات الواردة في التقرير تبدو للجميع مُسيسة ولا تتجانس مع الواقع المصري ولا الإنجازات التي تتحقق على الأرض، والمبادرات والمشروعات القومية التي ترمي إلى بناء الإنسان المصري وتحافظ على حقوقه في التنمية المستدامة والحياة كريمة.

وأدانَ النائب أحمد سعد نويصر، هذا النهج الدولي المتكرر للهجوم على مصر من خلال ملف حقوق الإنسان بالأخص، مؤكدا أن مثل هذه البيانات والتقارير تقف خلفها كيانات دولية تتبنى خطط هدامة وأغراض خبيثة للتأثير على الشارع المصري، وزعزعة أمنه واستقراره وهز الثقة بين السلطات والشعب، في وقت تحظى فيه مصر بتوحُد كل مؤسسات الدولة من أجل تحسين معيشة المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية لأفراد الشعب على أكمل وجه.

وأضاف أن بيان الأمم المتحدة لم يتطرق إلى مبادرة الرئيس السيسي "حياة كريمة" التي تخدم ملايين المصريين، ومشروع تطوير الريف المصري كأكبر مشروع تنموي في الشرق الأوسط يخدم جميع قرى ونجوع مصر في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث.

وتابع: حقوق الإنسان المصري محفوظة لدى القيادة السياسية والجهات التنفيذية في مصر، بالحفاظ على أمنه واستقراره، ومكافحة الإرهاب وصد ويلاته وشروره التي عانت مصر منها مرارا وتكرارا، وحاربت الإرهاب نيابة عن العالم وانتصرت عليه وأفنت امتداده إلى دول أخرى بالمنطقة.

وطالب النائب أحمد سعد نويصر، التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لمصر تحت أي ذريعة، مؤكدا أن مصر لن تهتز لمثل تلك التقارير التي تنال من أمنها واستقرارها، كما دعا وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية لاستقاء معلوماتها من المصادر الرسمية المسؤولة في مصر دون الالتفات إلى مثل هذه البيانات المغايرة للواقع تماما.