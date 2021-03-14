ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عبد الباسط حمودة: عشت أيام صعبة وكنت بغمس عيش في الشاي

الأحد 14/مارس/2021 - 07:03 ص
عبدالباسط حمودة
عبدالباسط حمودة
Advertisements
داليا أحمد

قال المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، إنه عاش قصة حب كبيرة مع زوجته استمرت 38 عاما ، مضيفًا أنها كانت ابنة خالته وعشرة عمره ويكن لها كل مشاعر الود والإحترام .

 

وأوضح عبدالباسط حمودة ، خلال لقائه مع الإعلامى "عمرو الليثى" فى واحد من الناس المذاع على فضائية "الحياة"  ، أن زوجته عاشت معه أصعب أيام حياته حيث كان يقطنان في غرفة واحدة، وظل لمدة 3 شهور، قائلا: "كنت بغمس عيش في الشاى وعايش عليه.


رد عبدالباسط حمودة على سؤال عمرو الليثى بماذا أهديتها بأول أموال أخذتها قائلا: أدتها كل حاجة وكل حاجة دلوقتى بتاعتها ورزقى ده كله بتاعها وبتاع عيالى وعيالها.


كما وجه عبدالباسط حمودة رسالة إلى زوجته على الهواء قائلا: كل سنة وأنتى طيبة وتعودى عليكى الأيام بخير وربنا يخليكى ليا.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عيالي مش رجالة. مُسن يجهش بالبكاء على الهواء .. تفاصيل المأساة

عبدالباسط حمودة يشعل "واحد من الناس" بـ آه يا دنيا على الهواء.. فيديو

عبد الباسط حمودة : حمو بيكا بياكل عيش مش بيغني.. فيديو

عبدالباسط حمودة يوجه رسالة نارية لـ شاكوش وعمرو كمال وحمو بيكا.. فيديو

كنا في نمرة.. عبد الباسط حمودة يكشف تفاصيل خلافه مع حماقي.. فيديو

لو أنت الهضبة أنا الوحش.. عبدالباسط حمودة يكشف تفاصيل أزمته مع عمرو دياب.. فيديو

ترشيحاتنا

هل يجوز أن أصلى وأنا جالس رغم قدرتى على القيام؟.. الإفتاء تجيب

العبوا بروح وعزيمة.. هاشتاج تحفيزي من جماهير الأهلي للاعبين قبل مواجهة فيتا كلوب

معه خطابات سرية منها.. شاهد أحدث ظهور لعشيق الأميرة ديانا

عصام مرعي: رحيل أوناجم والسعيد وفتحي عن الزمالك خطأ باتشيكو

رغد صدام حسين تعلق على حادث مستشفى السلط بالأردن

محمد عيد الصغير: أعمل مع فريق للسيرك يجوب الشرق الأوسط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فئات بيجو 5008 موديل 2021.. صور

زوجة مصطفى فهمي بإطلالة أنيقة على إنستجرام

7 فوائد لتناول السبانخ .. تعرف عليها