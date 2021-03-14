عبد الباسط حمودة: عشت أيام صعبة وكنت بغمس عيش في الشاي

قال المطرب الشعبي عبد الباسط
حمودة، إنه عاش قصة حب كبيرة مع زوجته استمرت 38 عاما ، مضيفًا أنها كانت ابنة خالته وعشرة عمره ويكن لها كل مشاعر الود والإحترام .
وأوضح عبدالباسط حمودة ، خلال لقائه مع الإعلامى "عمرو الليثى" فى واحد من
الناس المذاع على فضائية "الحياة"
، أن زوجته عاشت معه أصعب أيام حياته حيث كان يقطنان في غرفة واحدة، وظل لمدة 3 شهور، قائلا: "كنت بغمس عيش في الشاى وعايش عليه.
رد عبدالباسط
حمودة على سؤال عمرو الليثى بماذا أهديتها بأول أموال أخذتها قائلا: أدتها كل حاجة
وكل حاجة دلوقتى بتاعتها ورزقى ده كله بتاعها وبتاع عيالى وعيالها.
كما وجه عبدالباسط
حمودة رسالة إلى زوجته على الهواء قائلا: كل سنة وأنتى طيبة وتعودى عليكى الأيام
بخير وربنا يخليكى ليا.