ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

وزيرة الثقافة: برامج لصناعة المبدعين وخلق شخصيات تساهم فى بناء الوطن

الأحد 14/مارس/2021 - 03:47 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الحفل الذى نظمته دار الاوبرا المصرية رئاسة الدكتور مجدى صابر  لطلاب فصول البيانو بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد واقيم على المسرح الصغير . 

قالت إيناس عبد الدايم إن اقامة عروض فنية للمواهب الواعدة يصقل قدرات نجوم المستقبل ويأتي دعما وتشجيعا لهم ، واضافت ان تبنى ورعاية النابغين يعد احد مسارات عمل الثقافة المصرية لخلق جيل جديد يحمل راية الفنون الجادة.

واكدت الحرص على مواصلة تنفيذ البرامج الثقافية والفنية المتنوعة الهادفة الى صناعة المبدعين وخلق شخصيات مستنيرة تساهم فى بناء الوطن ، واشادت بالمستوى المميز  الذي ظهر عليه طلاب مركز تنمية المواهب بالاوبرا وحثتهم على بذل المزيد من الجهد لاستكمال طريق الابداع . 

كما حرصت وزيرة الثقافة على الترحيب بعازف البيانو العالمي رمزي يسى باعتباره احد سفراء قوى مصر الناعمة بالخارج وذلك قبيل مشاركته في حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني، والمقام على المسرح الكبير بقيادة المايسترو احمد الصعيدي للاحتفاء بالموسيقى البولندية واحياء ذكرى رحيل الموسيقار البولندى العالمى "كريستوف بيندريتسكى" .

يذكر ان حفل مركز تنمية المواهب تتضمن مجموعة من الاعمال التى كتبها خصيصا لالة البيانو كبار المؤلفين العالمين ولاقت استحسان واعجاب الحضور  .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الثقافة ومحافظ الفيوم يسلمان شهادات تخرج دفعة الفيوم من مشروع "ابدأ حلمك"

وزيرة الثقافة: مشروع «ابدأ حلمك» بالفيوم إعداد لجيل جديد من المبدعين

مؤلفات برنشتاين وبريتين وشومان بقيادة الصعيدي علي المسرح الكبير

عبدالدايم والغضبان يطلقان فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية 2021"

السيمفوني يحتفي بالموسيقى البولندية ويحيي ذكرى رحيل بيندريتسكى بالأوبرا

ترشيحاتنا

بشير عبد الفتاح يكشف أسباب المحاولات التركية للتقارب مع مصر

دعاء رؤية هلال شعبان من 13 كلمة أوصى الرسول بترديدها ويغفلها الكثيرون

غرامة وعودة .. طائرة تغير اتجاهها بسبب كمامة

بعد إصابة محمد رمضان أثناء تصوير إعلان .. أحمد السقا كاد يفقد عينه اليسرى .. وشرخ فى ركبة أحمد رزق .. وكسر فى قدم يسرا

سفير السعودية في الأمم المتحدة: نتفهم رفع أمريكا الحوثيين من قائمة الإرهاب

بعد إحالته للنيابة.. نجدة الطفل تكشف العقوبة المتوقعة على متحرش المعادي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة مصطفى فهمي بإطلالة أنيقة على إنستجرام

7 فوائد لتناول السبانخ .. تعرف عليها

هؤلاء أكثر عرضة لأمراض القلب .. دراسة تحدد من فصيلة الدم