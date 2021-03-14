سفير السعودية في الأمم المتحدة: نتفهم رفع أمريكا الحوثيين من قائمة الإرهاب

أكد سفير المملكة العربية السعودية، عبد الله المعلمي، أن إيران تلعب دورا تخريبيا في المنطقة وتقدم الأسلحة والدعم لجماعات "إرهابية" من بينها الحوثيين.





وقال المعلمي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية إن إيران تستخدم الحوثيين في إطلاق الصواريخ على السعودية واستهداف المنشآت النفطية والمناطق المدنية.





وأضاف أن هجمات الحوثيين على السعودية تثبت أنهم لا يؤمنون سوى بـ"السلوك الإرهابي" لتحقيق "أهداف سياسية ضيقة".





وتابع: "نتفهم أسباب رفع واشطن الحوثيين عن قائمة الإرهاب لكن المملكة ستواصل التعامل معهم كجماعة إرهابية".



