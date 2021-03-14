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ديني

وكيل الأزهر السابق: تطبيق تحريك الصور صهيوني ينتهك حرمات الموتى

الأحد 14/مارس/2021 - 02:03 ص
تطبيق تحريك الصور
تطبيق تحريك الصور
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محمد شحتة
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الازهر السابق، تعليقا على تطبيقات تحريك الصور الثابتة، إنها مسالك شيطانية، ومنصات تضليل.

وأضاف شومان، عبر صفحته على فيسبوك، أن الحديث كثر عن تطبيق يستغل عاطفة الناس وافتقادهم لأحبتهم الذين انتقلوا إلى الرفيق الأعلى، حيث بإمكان التطبيق إظهار صورة الميت وهو يحرك عضوا من أعضائه كالعينين أو اليدين أو الرأس وربما الجسد بكامله، ومن هذا تطبيق ( ماي هرتج).

وأكد شومان، أن هذا التطبيق هو تطبيق صيهوني يجب النظر إليه بعين الريبة ، فهو لا يقتصر بكل تأكيد على التلاعب بصور الموتى غير الجائز لما فيه من التزييف وانتهاك حرمات الموتى، بل هي البداية التي يروج بها للتطبيق دغدغة لمشاعر الناس وحنينيهم لرؤية موتاهم.

وتابع: وبكل تأكيد لن يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يمكن من خلال هذا التطبيق إظهار الموتى في مواضع وأفعال هم منها براء وتلك جناية أخرى، وما يحث لصور الموتى من الأيسر والأسهل حدوثه لصور الأحياء ،حيث يمكن أن يركب على حركة شفاههم كلمات لم ينطقوا بها مستعينين ببرامج التلاعب بالصوت وربما مقتطفات بصوة صاحب الصورة مركبة من عدة مقاطع لا ترابط بينها لتظهر وكأنها كلام واحد.

كما يمكن إظهار الصورة وكأنها في مواضع وأماكن لا علاقة بينها وبين صاحب الصورة، ومنها مسارح الجرائم ليظهر صاحب الصورة وكأنه مشارك فيها، ولذا يحرم التعامل مع هذا التطبيق وأمثاله تحريما باتا، فإذا كانت بعض الأفعال الحقيقية لا يجوز نشرها على الناس لما فيها من التشهير بالناس والاعتداء على خصوصياتهم سواء أكانوا على قيد الحياة أم لا، فيكون من الأولى تحريم تزييف الحقائق وإظهار الشيء على غير حقيقته مهما كانت نيّة الفاعل لا فرق في ذلك بين صور الموتى وصور الأحياء. 
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