وكيل الأزهر السابق: تطبيق تحريك الصور صهيوني ينتهك حرمات الموتى

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الازهر السابق، تعليقا على تطبيقات تحريك الصور الثابتة، إنها مسالك شيطانية، ومنصات تضليل.





وأضاف شومان، عبر صفحته على فيسبوك، أن الحديث كثر عن تطبيق يستغل عاطفة الناس وافتقادهم لأحبتهم الذين انتقلوا إلى الرفيق الأعلى، حيث بإمكان التطبيق إظهار صورة الميت وهو يحرك عضوا من أعضائه كالعينين أو اليدين أو الرأس وربما الجسد بكامله، ومن هذا تطبيق ( ماي هرتج).





وأكد شومان، أن هذا التطبيق هو تطبيق صيهوني يجب النظر إليه بعين الريبة ، فهو لا يقتصر بكل تأكيد على التلاعب بصور الموتى غير الجائز لما فيه من التزييف وانتهاك حرمات الموتى، بل هي البداية التي يروج بها للتطبيق دغدغة لمشاعر الناس وحنينيهم لرؤية موتاهم.





وتابع: وبكل تأكيد لن يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يمكن من خلال هذا التطبيق إظهار الموتى في مواضع وأفعال هم منها براء وتلك جناية أخرى، وما يحث لصور الموتى من الأيسر والأسهل حدوثه لصور الأحياء ،حيث يمكن أن يركب على حركة شفاههم كلمات لم ينطقوا بها مستعينين ببرامج التلاعب بالصوت وربما مقتطفات بصوة صاحب الصورة مركبة من عدة مقاطع لا ترابط بينها لتظهر وكأنها كلام واحد.



