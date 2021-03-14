عبدالباسط حمودة: أنا سي السيد في البيت وتزوجت على مراتي برضاها.. فيديو

قال المطرب الشعبي عبد الباسط
حمودة، إن أولاده يستطيعون أن يختاروا طريق حياتهم،
مضيفًا ان لديه ابنة تمتلك صوتا جميلا، ولكن لن يسمح لها دخول عالم الغناء.
وأوضح عبدالباسط حمودة ، خلال لقائه مع الإعلامى "عمرو الليثى" فى واحد من
الناس المذاع على فضائية "الحياة"
، أنه تزوج مرة منذ وقت بعيد ولكنها لم تستمر كثيرا ، لافتًا إلى أنا زوجته
الحالية أم أولاده كانت على علم بهذه الزيجة ووافقته عليها.
وأكد عبدالباسط
حمودة، أنه سى السيد فى بيته ويؤمن بعبارة الراجل راجل والست ست، قائلا:
ممكن أصحيها من النوم تعملى كوباية شاى ، وأنه لا يستطيع أن أطبخ أو أعمل لنفسه أى
شئ.
وأضاف عبدالباسط
حمودة ، أنه استمتع بالعمل مع الملحنين بليغ حمدى ومحمد الموجى وسيد مكاوى ومهدى
خميس وجاد فرج وحسن إش إش .