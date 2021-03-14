خلاف على الهواء بين جمال عبدالحميد وأيمن عبدالعزيز بسبب عودة كارتيرون





وأضاف جمال عبدالحميد في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة «on»: "مفيش حد فاهم الفريق زيه في هذه الفترة، أنا لست مع تغيير الجهاز الفني، لكني مع وجود كارتيرون".





بدوره قال أيمن عبدالعزيز لاعب وسط الزمالك السابق، إن ما قدمه كارتيرون للفريق في الفترة الأولى لا يشفع لعودته مرة أخرى، لأنه هرب في توقيت صعب للغاية، مضيفا: "حتى لو كسبنا بطولة مينفعش يرجع بسهولة، ووقتها كنت في قطاع الناشئين واتكلمت مع رئيس النادي، وحضرت القعدة معاه، واتعرض عليه إنه يستمر لشهرين بصرف النظر عن الراتب، لكنه رفض، وبالتالي مكنش ينفع يرجع بأي حال من الأحوال".





وبدوره دافع جمال عبدالحميد، عن كارتيرون، قائلًا: "محدش بيمشي هو كسبان، لكن كارتيرون حب يمشي وهو كسبان عشان يرجع تاني في يوم من الأيام، وده اللي حصل لأننا فكرنا في اللي جاب لنا بطولات، وهل ده يبقى إنسان وحش إنه يتنازل عن بعض مستحقاته في أزمة كورونا؟!".





ليرد عليه أيمن عبدالعزيز قائلًا: "محدش عرض عليه حاجة وقتها، وأصر إنه يجدد عشان ياخد فلوس زيادة، وسابنا في فترة صعبة جدًا".

قال جمال عبدالحميد، مهاجم الزمالك الأسبق والمنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 1990، إنه يدعم المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، لأن المدير الفني السابق للفريق البرتغالي جايمي باتشيكو لم يقدم شيئًا يذكر مع الفريق، موضحًا أن كارتيرون عندما درب الفريق في المرة الأولى حصل معه على بطولتي السوبر المصري والأفريقي وهو اكثر واحد فاهم اللاعبين، واستطاع أن يهزم الأهلي والترجي التونسي.