معه خطابات سرية منها.. شاهد أحدث ظهور لعشيق الأميرة ديانا

رغم اختفائه عن الأضواء والشهرة منذ وفاة الاميرة ديانا في عام 1997، تم التقاط احدث الصور لـ جيمس هيويت عشيق الأميرة ديانا السابق، وذلك خلال قيامه بجولات شخصية خلال هذا الأسبوع.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم مشاهدة لاعب البولو السابق صاحب الـ 62 عاما، وهو يدخل المتجر للتسوق مرتديا رابطة عنق كتيبة الحرس الخاصة به أثناء النزهة، وظهرت على وجهه ملامح التقدم في السن وتراجع شعره بعدما أصبح باللون الأبيض، وارتدى نظارات طبية.





يأتي ذلك بعد أن تم الكشف عن أن جيمس، المحارب السابق في حرب الخليج، كان على علاقة غرامية لمدة 5 سنوات مع ديانا بينما كانت متزوجة من الامير تشارلز، وكان يعمل حينها بستانيا براتب 4000 جنيه إسترليني سنويا.





وتم الكشف عن علاقته بديانا في عام 1991، عندما كشفت خطيبته السابقة أنهما انفصلا بسبب علاقته مع الاميرة ديانا، بعدما استمرت علاقتهما لمدة 5 سنوات منذ عام 1986، ويوجد العديد من الصور له مع ديانا منها صورة تم التقاطها له معها وتظهر فيها ديانا تقدم كأس الكابتن "وسوبالتيرن" إلى هيويت بعد فوزه في المباراة.





وعلى مستوى الشخصي قضى هيويت 17 عاما في سلاح الفرسان وكان قائد دبابة في حرب الخليج الاولى، ولكن عندما اتضح أنه كان يراسل ديانا خلال الحرب، تم طرده من السلاح في عام 1994، وفي العام نفسه قبل وفاتها بـ 3 سنوات، وبعد عامين من انفصالها الرسمي عن الأمير تشارلز، أعلن عن حبه لها أمام الجميع.



