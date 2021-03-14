اتهامات مشبوهة .. اتحاد عمال مصر يدين مزاعم دولية بشأن حقوق الإنسان

أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، البيان المشترك الذى أدلت به عدد من الدول أول أمس الجمعة في مجلس حقوق الإنسان، وتضمّن مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ويعرب الملايين من عمال مصر عن رفضهم التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة تستند الى معلومات غير دقيقة.





قال محمد وهب الله الامين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الملايين من عمال مصر تطالب هذه الدول المعادية بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد، كما تؤكد أن هذه الاتهامات المشبوهة لا تراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان فى كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.





وقال محمد وهب الله، إن "الاتحاد العام ونقاباته العامة" يعتبرون هذا التوجه من جانبهذه الدول يعبر عن أهداف سياسية، حيث تناست وتغافلت عن دور مصر المحوري في مواصلة الحرب والقضاء على الإرهاب والإرهابيين، والحفاظ على الاستقرار في المنطقة العربية بل والعالم، وكذلك تناست السياسات المصرية الجديدة التي تتبنى برامج الحماية الإجتماعية للمواطنيين وفي القلب منهم العمال في ظل جائحة كورونا .





وبرهن على ذلك بحجم المشروعات العملاقة التي توفر فرص العمل ، وكذلك ببرامج الحماية الإجتماعية والصحية والإقتصادية للمواطنين باعتبارها جميعا حق أساسي من حقوق الإنسان لم يتطرق إليها هؤلاء ،وكذلك جهود الدولة المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط، ومكافحة الإرهاب ‏والهجرة غير الشرعية وكذلك جهودها لتحسين معيشة المواطن المصري بالتزامن مع طفرة التنمية التي لم تتوقف حتي في ظل أزمة كورونا.





وأكد الأمين العام أن ملف العمل والعمال في مصر قد شهد نهوضًا في مجال الحريات النقابية وحقوق العمال ،وتجلى ذلك من خلال قانون النقابات العمالية الجديد رقم 213 لسنة 2017 ،والذي جرى بمقتضاه ـممارسة العمل والحق النقابي بشكل حر وديمقراطي، متمشيا مع إتفاقيات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة .



