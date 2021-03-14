الاتحاد الدولي لليد يقبل تظلم هشام نصر لرفع عقوبة الإيقاف

أكد الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي الموافقة علي تظلم المهندس هشام نصر علي ايقافه لحين العرض على الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بسبب خروجه من الفقاعة الطبية.





حملت رسائل ايجابية من خلال اميل رسمي تلقاه بشكل رسمي من الاتحاد الدولي عكس القرار الصادم وغير المتوقع من الاتحاد الدولي بايقاف رئيس الاتحاد المصري بعد تنظيم مبهر لمونديال عالمي تألقت خلاله الدولة المصرية وابدعت في التخطيط له وتنفيذه ونال تصفيق العالم ..





فتح هذا التظلم الباب امام عودة هشام نصر وكشف عن امكانية مجلس ادارة الإتحاد الدولي عرقلة قراره الأول خلال أول اجتماع قادم للمجلس بعد عرض التظلم عليه.





تجدر الإشارة إلى أن رئيس اتحاد اليد المهندس هشام نصر ورئيس اللجنة المنظمة للمونديال كان قد أرسل مذكرة تظلم تفصيلية للرد علي قرار ايقافه شرح خلالها وفسر فيها كل الأحداث المذكوره وابرز النقاط التي اعتمد عليها قرار الاتحاد الدولي.





وأشار نصر إلى أنه لم يكن رئيس البعثة المصرية فقط وانما تحمل مهام كبيرة خلال المونديال منها رئاسة اللجنة المنظمة مع الاتحاد المصري بالاضافة لكونه رئيس البعثة بسبب اصابة زملائه في مجلس الادارة وابرز مساعديه بكورونا مما صعب مهمته ومع ذلك التزم بكافة الاجراءات الاحترازية حرصا علي سلامة الجميع وأهمها منتخب بلاده ولاعبيه وضيوف المونديال وصحته الشخصية في توقيت صعب يصعب فيه السقوط وكونه ابرز المهتمين بنجاح المونديال الذي يترأس تنظيمه بعد تحمله المسئوليةلانجاح البطوله فنيًا وتنظيميا وصحيا بالتعاون مع الجهات المعنية وهذا ما تم.





علي صعيد آخر هناك اجتماعات مستمرة يقوم بها المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية مع اعضاء مجلس الإدارة لتنقنين اوضاع الاتحاد قانونيا خلال الفترة المقبلة بعد ايقاف هشام نصر وحتي معرفة مصير تظلمه دوليا.