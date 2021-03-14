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فن

عبد الباسط حمودة: بليغ حمدي عمل لحن على قد الشوق لعبد الحليم من بياع كركديه

الأحد 14/مارس/2021 - 04:57 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
قال نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة أنه عمل مع عدد كبير من رموز التلحين في مصر والعالم والعربي، في شارع محمد علي، منهم سيد مكاوى وبليغ حمدى.

وأضاف عبد الباسط حمودة خلال حلوله ضيفا مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة: كنا بنقعد في شارع محمد على وتلاقى سيد مكاوى وعبد اللطيف التلباني وماهر العطار وبليغ حمدى.

وتابع عبد الباسط حمودة: بليغ حمدى كان قاعد على القهوة في شارع محمد على، وواحد كان بينادي ويقول اشرب الكركديه واستوحى من الجملة دى لحن على قد الشوق لعبد الحليم حافظ.
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