نقابة المعلمين: مصر تتعرض لهجمة منظمة تحت ذريعة حقوق الإنسان

استنكرت نقابة المعلمين، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، التدخل فى الشئون الداخلية المصرية ، تحت ذريعة حقوق الإنسان ، بعد البيان الأخير لعدد من الدول بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .





وأوضحت النقابة فى بيان، أن الدول التى أصدرت عدد من التوصيات، تناست عن عمد الجهود المصرية الكبيرة، للحفاظ على حقوق الإنسان، المتمثلة فى الاستقرار والأمان والحق فى الحياة، وتوفير حياة كريمة، والحق فى التعليم، والرعاية الصحية ، وهى النصوص الواردة فى القانون الدولى لحقوق الإنسان .





وقال خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن ما جاء فى بيان دول مجلس حقوق الإنسان الدولى هو عبارات عشوائية تنطوى على اتهامات باطلة ، ليس بها أى معلومات دقيقة، وهو ما يؤكد سوء النية فى اصدار مثل هذه التقارير ، مخالفين كل الأعراف الدولية .



