عبد الباسط حمودة: حسين الجسمي ابن مصر.. وتعاون فني يجمعنا قريبا

قال المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة انه كان يعمل مداح للنبى صلى الله عليه وسلم مع والده في الموالد والمناسبات، قائلا إن من يبدأ في المدح يكون مطرب له مستقبل.





وأضاف عبد الباسط حمودة خلال حلوله ضيفا مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، انه يحب حسين الجسمى جدا ويعتبره ابن مصر، ويطلق عليه حسين المصرى، قائلا: "مدير اعماله كلمنى على دويتو بينى و بينه و انا أتمنى طبعًا".





وتناول نشطاء السوشيال ميديا، تصريحات عبد الباسط حمودة، بأنها هجومًا شنه الأخير على عمرو دياب، ولكنها كانت رد من المطرب الشعبي حول حقيقة تصريحه بالرغبة في العمل مع «عمرو» فأجاب بالرفض لكنه لم ينف، في الوقت الذي لم يعلق الهضبة على هذه التصريحات، لأنها ليست هجومًا صريحًا، وليس من سمات عمرو، بأن يرد على أي حالة جدل مثارة.