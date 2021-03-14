خزينة الزمالك في انتظار 20 مليون جنيه.. والاتفاق مع ساسي للتجديد

أكد اللواء هشام ابراهيم نائب رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك تحمل القلعة البيضاء تكاليف التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق الاول لكرة القدم .





وأضاف ابراهيم خلال تصريحات تلفيزيونية: تكاليف التعاقد مع كارتيرون اقل بكثير من جهاز باتشيكو وتم دفع الشرط الجزائي للبرتغالي من خلال تقليل راتب التعاقد مع الفرنسي .





وأشار إلى أن سبب اختيار كارتيرون هو معرفته باللاعبين ولن يأخذ وقتا للتأقلم معهم خصوصا في ظل الظروف التى يمر بها الفريق من مواجهات مهمة متتالية علي المستوي المحلي والافريقي .





وأوضح أن الزمالك لم يتلقي تمويل خارجي للتعاقد مع كارتيرون ومنحناه الحرية الكالمة لإختيار الجهاز الفنى المعاون له.





ولفت إلى أن خزينة النادي ستنتعش خلال الفترة المقبلة ب 20 مليون جنيه من بعض المشروعات كما تم الاتفاق مع فرجاني ساسي لتسوية الامور المالية وتجديد التعاقد .





وأختتم هشام ابراهيم تصريحاته قائلا : صرفنا مقدمات العقود للاعبين ووفرنا ما يقارب 142 مليون جنيه منذ تولى المسؤلية .