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رياضة

خزينة الزمالك في انتظار 20 مليون جنيه.. والاتفاق مع ساسي للتجديد

الأحد 14/مارس/2021 - 02:55 ص
الزمالك
الزمالك
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عبدالله هشام
أكد اللواء هشام ابراهيم نائب رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك تحمل القلعة البيضاء تكاليف التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق الاول لكرة القدم . 

وأضاف ابراهيم خلال تصريحات تلفيزيونية: تكاليف التعاقد مع كارتيرون اقل بكثير من جهاز باتشيكو وتم دفع الشرط الجزائي للبرتغالي من خلال تقليل راتب التعاقد مع الفرنسي .

وأشار إلى أن سبب اختيار كارتيرون هو معرفته باللاعبين ولن يأخذ وقتا للتأقلم معهم خصوصا في ظل الظروف التى يمر بها الفريق من مواجهات مهمة متتالية علي المستوي المحلي والافريقي .

وأوضح أن الزمالك لم يتلقي تمويل خارجي للتعاقد مع كارتيرون ومنحناه الحرية الكالمة لإختيار الجهاز الفنى المعاون له.

ولفت إلى أن خزينة النادي ستنتعش خلال الفترة المقبلة ب 20 مليون جنيه من بعض المشروعات كما تم الاتفاق مع فرجاني ساسي لتسوية الامور المالية وتجديد التعاقد .

وأختتم هشام ابراهيم تصريحاته قائلا : صرفنا مقدمات العقود للاعبين ووفرنا ما يقارب 142 مليون جنيه منذ تولى المسؤلية .
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