العبوا بروح وعزيمة.. هاشتاج تحفيزي من جماهير الأهلي للاعبين قبل مواجهة فيتا كلوب

أطلقت جماهير الأهلي هاشتاج عبر "تويتر" لتحفيز الفريق، قبل مواجهة فريق فيتا كلوب في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك فور وصول البعثة برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، إلى الكونغو .





وتداول جماهير الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج (العبوا بروح وعزيمة الأهلي) لتحفيز وتدعيم اللاعبين في المباراة الحاسمة أمام فيتا كلوب الكونغولي.





ويلتقي الأهلي يوم الثلاثاء المقبل مع فيتا كلوب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز من أجل تعزيز فرصته في الصعود للدور المقبل، حيث يمتلك المارد الأحمر 4 نقاط من 3 مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر في مثلها.



