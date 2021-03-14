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أخبار البلد

نقابة الصيادلة: بيان حقوق الإنسان لا يعبر عن الواقع الحالي في مصر

الأحد 14/مارس/2021 - 03:41 ص
نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة
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محمد شحتة
أكدت النقابة العامة لصيادلة مصر عن رفضها التام للبيان المشترك  الصادر عن ٣١ دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذى تضمن ادعاءات لا أساس لها من الصحة حول اوضاع حقوق الانسان فى مصر .

وأعربت النقابة عن استيائها الشديد من البيان الصادر والذى لا يعبر عن الواقع الحالى فى مصر، ولايستند على أى معلومات صحيحة.

وأوضحت نقابة الصيادلة انها بصفتها احدى اكبر منظمات المجتمع المدنى فى مصر ترفض تدخل هذه الدول فى شئونها، وتطالبهم بالكف عن ترديد الاكاذيب لاغراض غير معلومة الهدف منها النيل من سمعة مصر الدولية، فى وقت تبذل فيه الدولة  كافة الجهود للنهوض بالدولة المصرية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وشددت نقابة الصيادلة على وقوفها ودعمها الكامل لقيادات الدولة  فى مصر فيما يبذلونه من جهود للتصدى للهجمات الشرسة التى تتعرض لها الدولة .
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