مستقبل وطن عن بيان حقوق الإنسان: قضيتنا أكبر وأعمق من تقارير مغرضة

أدان حزب مستقبل وطن البيان الذى أصدرته بعض الدول الأوروبية بمجلس حقوق الإنسان الأممى حول ملف حقوق الإنسان بمصر.





وأكد الحزب أن مصر دولة تحكمها سياسة تشريعية كاملة تعمل على حماية ودعم وتعزيزِ حقوق الإنسان تلبية لنصوص الدستور، واتساقًا مع الالتزامات المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبمراعاةِ القيم والثوابت والهوية الوطنية، مع التأكيد على اتباع منهج التدرج وفقًا للأولويات والاحتياجات والإمكانات المتاحة، ومراعاة مبادئِ المساواة والعدلِ وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك بأنواعها المختلفة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشكل متوازن دون تغليبٍ لحق أو لمجموعةِ من الحقوق على حساب الأخرى.





وأشار إلى أن اعتماد تلك الدول فى استقاء معلوماتها على بعض المنظمات التى نتيقن أن لها أهداف أخرى لزعزعة الاستقرار المصرى الذى تحقق بعد جهد هو بمثابة إساءة لقضية حقوق الإنسان.





وتابع: مصر ليس لديها ما تخفيه فى هذا الملف وندرك أن حقوق الإنسان غاية تبدأ من الحق فى الحياة وهو شعار رفعه الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما بدأت مصر مواجهتها مع الإرهاب الذى انتزع أبسط حقوق الناس فى الأمان والحياة ، مرورًا بكرامة واستقلال وسيادة لكل مصرى فى وطنه وصولًا الى حياة كريمة للجميع.



